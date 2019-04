Nikoho z vás nezradím, vzkázal Zelenskyj po vítězství nad Porošenkem. Dostal tři ze čtyř hlasů

Porošenko již po zveřejnění odhadovaných výsledků v neděli večer uznal svou porážku. Prohlásil ale, že navzdory neúspěchu z politiky neodejde. Zelenskyj svým stoupencům po skončení voleb vzkázal, že jeho vítězství zemi sjednotí.

„Sjednotili jsme naši zemi, naše životy, náš národ, to je to hlavní, co jsme dokázali,“ uvedl ve videoklipu na sociální síti Telegram. Voličům slíbil, že jejich důvěru nezklame. „Děkuji Ukrajincům, kteří mě podpořili, i těm, kdo hlasovali jinak. Slibuji, že nikoho z vás nezradím,“ řekl.