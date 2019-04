Trump zvažoval navrhnout dceru Ivanku do vedení Světové banky. „Je dobrá v počtech“

„Je přirozená diplomatka,“ řekl Trump. „Byla by například skvělá ve Spojených národech,“ dodal prezident. Na dotaz, proč ji do funkce velvyslankyně při OSN nejmenoval, odpověděl, že to bylo kvůli nepotismu.

„Kdybych to udělal, říkali by, že je to nepotismus, i když by to s nepotismem nemělo nic společného. Byla by ale úžasná,“ vysvětlil Trump. „Dokonce jsem uvažoval o Ivance pro Světovou banku. Byla by skvělá, protože je velmi dobrá v počtech,“ dodal.