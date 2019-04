Gigantické letecké stěhování začalo. Z Atatürkova letiště se přesouvá vybavení do mnohem větší novostavby

Podle údajů provozní společnosti IGA vyšla stavba na 10,25 miliardy eur (asi 265 miliard Kč). Do roku 2020 by k němu mělo být přivedena linka metra. Dominantou je přes 90 metrů vysoká kontrolní věž, počítá se i s obří mešitou.

V počátcích by mělo zaměstnávat 16 tisíc lidí, v budoucnu by se jejich počet měl navýšit do roku 2025 přímo či nepřímo až na 200 tisíc lidí a po plném dokončení v roce 2028 by se i se všemi přidruženými provozy mělo podílet až na pěti procentech tureckého HDP. Celková rozloha by měla být 47 kilometrů čtverečních (necelá desetina rozlohy Prahy).