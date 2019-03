Britské vládě hrozí rozpad, píše tisk. Část konzervativců údajně podpoří celní unii s EU

Konzervativní zákonodárci varovali Mayovou, že zablokují jakýkoli premiérčin případný pokus vypsat kvůli brexitovému patu předčasné volby, píše list The Observer. Poslanci premiérčiny strany, která je názorově rozpolcená, to zdůvodňují tím, že by to vedlo jen k dalšímu rozštěpení konzervativců a ke zhoršení současné brexitové krize.

O možnosti předčasných voleb se začalo spekulovat poté, co parlament v pátek potřetí odmítl návrh dohody o britském vystoupení z EU, který Mayová dojednala s Bruselem.

O tom, zda by premiérka měla předčasné volby uspořádat, pokud se jí pro opakovaně odmítnutou dohodu nepodaří v parlamentu v příštím týdnu získat podporu, nemají jasno ani poradci Mayové, napsal nedělník The Mail on Sunday.

„Někteří poradci z Čísla 10 (Number 10, sídlo britských premiérů) prosazují, aby se dodatečné hlasování (mezi premiérčinou dohodou a alternativami) mohlo uskutečnit již v úterý, takže by volby případně mohly být vyhlášeny už ve středu,“ míní The Mail on Sunday.