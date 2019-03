USA omezí výměnu tajných informací s Německem, pokud bude jeho 5G síť stavět Huawei

V oficiálním dopise amerického velvyslance v Berlíně Richarda A. Grenella adresovaném německému ministrovi hospodářství Peteru Altmaierovi z minulého pátku se podle amerického listu uvádí, že pokud by se na stavbě 5G sítě podíleli nedůvěryhodní poskytovatelé, jako je Huawei, mohlo by to zpochybnit bezpečnost a důvěryhodnost citlivé komunikace v Německu.

V důsledku toho by mohla být ohrožena i dosavadní spolupráce a rychlá výměna zpravodajských informací mezi tajnými službami USA a Německa.

Podle deníku jde o první případ, kdy USA výslovně varovaly své spojence, že odmítnutí vyloučit Huawei z tendru na stavbu 5G sítě bude mít dopad na bezpečnostní spolupráci s Washingtonem.