Šefčovič podle Harabina užívá podvodně titul JUDr. „Šokuje mě, že může soudce takto lhát,“ reagoval v debatě

„Z pohledu imigrace a z pohledu bruselského diktátu mezi panem Šefčovičem a paní Čaputovou není absolutně žádný rozdíl. Oni jsou jednoduše liberálové,“ řekl v debatě Kotleba, který zároveň přirovnal Šefčoviče k eurofanatikovi. Dodal, že jako prezident by stáhl vojáky z cvičení u ruských hranic a z prezidentského paláce by odstranil „okupační vlajky“, kterými Kotleba dlouhodobě označuje vlajky EU.

Právnička a místopředsedkyně neparlamentní strany Progresivní Slovensko Čaputová v debatě řekla, že se zasazuje o proevropskou a proatlantickou orientaci země. „Lidi mají dost hádek, mají dost toho, že máme osobní konflikty, místo toho, abychom se podíleli na řešení problémů této země,“ řekla kandidátka.

Čaputová zopakovala, že při žádosti o milost by přistupovala ke každému žadateli stejně. Šefčovič ji dříve kritizoval, že se podle něj jednoznačně nevyjádřila, zda by udělila milost i úřadujícímu prezidentovi Andreji Kiskovi, pokud by byl stíhán a odsouzen v daňové kauze své firmy. Kiska, který se o znovuzvolení již neuchází, podpořil v prezidentské kampani Čaputovou.