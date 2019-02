V baště brexitu na odchodu z EU trvají. Mnozí se cítili podceňovaní, vysvětluje revoltu byznysmen Mills

„Současná situace je taková, že nikdo neví, co se odehrává. Tak zůstaňme u odchodu, mohlo by to být ještě horší,“ nabádá Roy, jeden z obyvatel Southend-on-Sea, které je díky svému více než dva kilometry dlouhému molu oblíbenou destinací turistů.

Na stole je stále odložení brexitu i tvrdý odchod bez dohody. Obavy, že nejtvrdší podoba brexitu napáchá hospodářské škody, jsou pro řadu lidí v Southend-on-Sea až druhořadým problémem. „Jde o to, že chceme naši zemi zase řídit sami. Bylo by jednodušší říct, že za 2. světové války bychom na tom byli líp, kdybychom se spojili s Hitlerem. Neudělali jsme to a podle mě to neuděláme ani teď,“ tvrdí majitel místního obchodu s rybářskými potřebami Rory Coase.