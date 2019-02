Bosna a Hercegovina jde Trumpovi vstříc. Přijme zpět občany, kteří se přidali k islamistům

„V tuto chvíli se jedná o dvě osoby. Do konce týdne by mělo být jasné, za jakých podmínek a kdy by měly do Bosny a Hercegoviny přijet,“ uvedl spolupracovník ČT Thomas Kulidakis. Odhaduje se, že v oblasti Sýrie a Iráku by se mělo nacházet několik desítek občanů Bosny a Hercegoviny, kteří se připojili k radikálním islamistům. Mezi nimi 50 žen a dětí, podotkl Kulidakis.

Ministr zahraničí Bosny a Hercegoviny na začátku února ve Washingtonu prohlásil, že přijetí těchto občanů zpět země pokládá za splnění své povinnosti v boji vůči mezinárodnímu terorismu. „Objevují se kritické hlasy, podle kterých to dělají proto, že Spojené státy jsou jednou ze zemí, které ještě drží federaci při životě,“ podotkl Kulidakis.