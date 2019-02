Nestojíme o návrat džihádistů, vzkázal britský ministr vnitra těhotné islamistce

Britský ministr vnitra v pátek varoval, že hodlá zabránit Britům, kteří odešli na Blízký východ a přidali se tam k teroristickým organizacím, v návratu do země. V rozhovoru poskytnutém listu The Times tak reagoval na debatu, kterou vyvolal případ těhotné Britky Šamimy Begumové. Ta odešla do Sýrie v roce 2015 v 15 letech a připojila se k organizaci Islámský stát (IS). Nyní se chce vrátit do vlasti.