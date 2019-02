Těhotná britská nevěsta džihádistů se chce ze Sýrie vrátit domů. Británie ji ale zachraňovat nehodlá

Odletěly do Turecka a odtud se dostaly do Sýrie. Begumová dorazila do Rakká, syrské bašty islamistů, a byla umístěna mezi ostatní mladé ženy určené stát se nevěstami bojovníků. „Požádala jsem o to, abych byla provdána za anglicky mluvícího bojovníka ve věku 20 až 25 let,“ popsala Begumová reportérovi deníku The Times.

O deset dní později ji dali sedmadvacetiletému Nizozemci, který přestoupil na islám. Od té doby žili spolu a před čtrnácti dny uprchli z Baghúzu na irácké hranici, kde nyní bojují poslední členové organizace Islámský stát.

Její muž se vzdal koalici bojující proti islamistům a Begumová se dostala do uprchlického tábora na severu Sýrie, kde žije dalších 39 tisíc lidí.