Republikáni a demokraté se dohodli na financování americké vlády, Trump ale „není šťastný“

Demokraté a republikáni v Kongresu USA dosáhli rámcové dohody na podmínkách financování vlády, aby se předešlo pádu části federálních úřadů do platební neschopnosti. Podle agentury Reuters to oznámili straničtí vyjednávači s tím, že nyní musí vyslovit souhlas prezident Donald Trump. Ten ale s podpisem váhá. Podle CNN by nová hraniční bariéra byla čtvrtinová oproti tomu, co požadoval šéf Bílého domu.