Trump zrušil kvůli shutdownu cestu Pelosiové i ministrů. Podle médií tím oddaluje řešení krize

Později ve čtvrtek přišla z Bílého domu informace o tom, že Trump zrušil cestu americké vládní delegace na Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu, jejíž součástí měl být ministr financí Steven Mnuchin a zahraničí Mike Pompeo. Do Švýcarska měl původně odletět sám Trump, účast ale kvůli rozpočtové krizi už dříve odvolal.

„Vzhledem ke krizi vás musím s lítostí informovat, že vaše cesta do Bruselu, Egypta a Afghánistánu byla odložena. Tuto sedmidenní exkurzi můžeme do programu znovu zařadit, až bude krize za námi,“ napsal Trump Pelosiové.

Agentura Reuters píše, že cesta předsedkyně sněmovny byla držena v tajnosti, a to z bezpečnostních důvodů. Pelosiová se prý chystala v Afghánistánu navštívit americké jednotky, také měla obdržet informace týkající se národní bezpečnosti.

Předsedkyně dolní komory amerického Kongresu, demokratka Nancy Pelosiová, se chystala do Egypta, Afghánistánu a Bruselu, kde se měla už v pátek sejít s šéfkou unijní diplomacie Federikou Mogheriniovou. Podle Trumpa by ale Pelosiová měla zůstat ve Washingtonu a vyjednávat řešení rozpočtové krize.

Trump zrušil lety zákonodárců vládními letadly, první dáma však prezidentský letoun využila

Do Bruselu a do Afghánistánu měla kongresová delegace letět vládním letadlem ministerstva obrany, o jehož užívání rozhoduje Bílý dům. Aby cestu zablokoval sám prezident, je podle agentury Reuters krajně neobvyklé. Kongresmani nemají možnost prezidentovo rozhodnutí zvrátit, delegace má nicméně možnost vydat se na cestu běžnou komerční linkou. Návštěvu Afghánistánu by ale zřejmě musela vynechat.

List The New York Times dnes cituje kalifornského demokratického poslance Adama Schiffa, podle něhož Kongres nedovolí prezidentovi, aby mluvil do jeho cestovních plánů. „Jsme rovnocennou součástí řízení státu,“ řekl poslanec a dodal, že šéf Bílého domu si zřejmě neuvědomuje novou situaci, kdy demokraté po listopadových volbách ovládají Sněmovnu reprezentantů.

Bílý dům se podle televize Fox News rozhodl zastavit veškeré lety poslanců a senátorů vládními letadly, dokud nebude rozpočtová krize vyřešena. Další média poznamenávají, že krátce poté, co toto rozhodnutí padlo, z letecké základny Andrews odstartovalo prezidentské letadlo s první dámou Melanií Trumpovou. Později přistálo na Floridě nedaleko Trumpova letoviska Mar-a-Lago.