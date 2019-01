Média: Demokraté zvažují, že dají Trumpovi peníze na posílení hranic. Místo zdi mají jít na čidla či drony

Možnost uvolnit Trumpovi požadované finanční prostředky připustil i vlivný demokratický poslanec James Clyburn. I on ale podmínil vyplacení peněz tím, že je Bílý dům nepoužije na stavbu zdi. Clyburn v Kongresu hovořil o „zídce“, dronech a senzorech a o zvýšení personálního stavu pohraniční stráže.

Podle serveru Politico se proslýchá, že demokraté by nakonec mohli prezidentovi kýženou sumu poskytnout. Nebude ovšem výslovně určena na stavbu hraniční zdi, ale na posílení infrastruktury – nákup nových dronů, čidel, senzorů a rentgenových zařízení – a na zvýšení platů pro pohraničníky.

Prezident na hraniční bariéře trvá

Trump ale podle všeho na svých požadavcích zatím trvá. Na Twitteru napsal, že republikáni jsou v otázce zabezpečení hranic vzácně jednotni. „Chceme jednou provždy skoncovat se zločinností a drogami! Bezpečnost hranic a zeď! Nepochybně!“ napsal prezident.

Oběťmi sporu se stalo přes 700 tisíc státních zaměstnanců, kteří už pátý týden kvůli zablokování vládních financí nedostávají plat. Trump zatím ustoupit nehodlá, přestože podle středeční zprávy listu The New York Times rozpočtová nouze ovlivňuje i chod Bílého domu. Politická agenda prezidentské kanceláře se zastavila, jediné, co Trumpa zajímá, je prý stavba hraniční zdi.

Kvůli shutdownu je v ohrožení i prezidentův tradiční projev. Trump ve středu v dopise šéfce Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové zdůraznil, že se nevzdal plánu přednést poselství o stavu Spojených států v původně stanoveném termínu a na původně stanoveném místě. Pelosiová mu ale minulý týden doporučila, aby řeč odložil, což potvrdila i nyní.

Hlava státu nemůže sama o sobě o parlamentním projevu rozhodnout, musí vyčkat oficiálního pozvání dolní komory. Poselství o stavu unie, které prezident pronáší ve Sněmovně reprezentantů k členům obou komor Kongresu, je slavnostní událost zorganizovaná tradičně za účasti mnoha hostů. Pronést poselství ukládá prezidentům ústava.