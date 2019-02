Řecko jako první země ratifikovalo protokol o přistoupení Makedonie k NATO

Řecký parlament ratifikoval protokol o přistoupení Makedonie k Severoatlantické alianci. Dokument podepsaly členské státy NATO s Makedonií už ve středu, když Atény se Skopjí vyřešily spor dohodou o změně názvu bývalé jugoslávské republiky na Severní Makedonie, který by měl od nynějška platit. Atény by teď měly severnímu sousedovi přestat blokovat i cestu do Evropské unie.