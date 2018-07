Kulidakis: Kdo je „pravý“ Makedonec?

Nový stát se tímto logicky dostal nejen do sporu s Řeckem, ale také ostatními sousedními státy. Bulharsko zpochybňovalo jeho národnostní svébytnost, stejně jako jazykovou – s tím, že se jedná o dialekt bulharštiny, bulharské etnikum a přivlastňování bulharských dějin. Albánie se brala za svou národnostní menšinu, jejíž příslušníci teď činí přibližně třetinu populace Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. A konečně Srbsko zpochybňovalo právo ortodoxní církve v postjugoslávské zemi, aby měla stejné postavení jako ostatní autokefální církve.

Nacionalisté držící moc v nově vzniklém státě také obecně operovali s pojmem Velké Makedonie, který dopracoval ve čtyřicátých letech dvacátého století bývalý jugoslávský vládce Josip Broz Tito. Ten si jím chtěl údajně vytvořit předpolí pro expanzi do dalších zemí, především Albánie, Bulharska a Řecka.

Jeho vnučka Svetlana tuto tezi popřela. Podle ní její děd nic takového neplánoval. Zároveň ale vzkázala nacionalistům v Bývalé jugoslávské republice Makedonii, že pokud operují s mapou zahrnující území ostatních států, nemohou se divit jejich negativní reakci.

Jako by si Češi nárokovali Stonehenge

Spory s Bulharskem se vládě ve Skopje podařilo zahladit až minulý rok uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci a přátelství. Složitější bylo jednání s Řeckem, protože součástí nacionalistické linky bylo také přivlastňování dědictví šiřitele helénismu, neboli řecké antické kultury, Alexandra Velikého. Vše vyvrcholilo procesem „antikvizacije“ neboli „zantičťování“ nebo „poantičťování“.

V roce 2008 se vláda tehdejšího premiéra Nikoly Gruevského rozhodla prokázat přímou dědičnost obyvatel Bývalé jugoslávské republiky Makedonie se slavným vojevůdcem. Vůbec jí přitom nevadilo, že první Slované se ocitli na Balkáně až přibližně tisíc let po Alexandrově smrti. V rámci tohoto procesu docházelo nejen k pojmenovávání různých významných míst, letiště ve Skopje nebo dálnice po slavném vojevůdci. Ale také k přepisování učebnic a trestuhodnému pokřivování dějin, které odmítla naprostá většina historiků.

Současný premiér Zoran Zaev slíbil i tento negativní projev šovinismu napravit a školní osnovy i dějiny země uvést do souladu s historickými fakty, které známe i my, v České republice. Nedávno navštívil Řecko indický premiér a dokládal, že vztahy obou zemí sahají právě do starověku, k Alexandrovi Velikému. Asi by se velmi divil, kdyby mu slavomakedonští nacionalisté z BJRM tvrdili, že jeho zemi navštívil právě jejich předek.