Výrobky z problémových polských jatek nesmějí na trh. Podnik dostal zákaz

Systém RASFF spravuje Evropská komise (EK) a slouží k rychlé výměně informací o rizikových potravinářských produktech mezi členskými zeměmi Evropské unie. Umožňuje rovněž vysledování dodávek masa a jejich stažení z trhu.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) však Polsko ostře kritizoval kvůli tomu, že podle něj údaje vložilo do systému RASFF pozdě. Hlavní veterinář Pawel Niemczuk navíc ještě ve čtvrtek tvrdil, že se maso z těchto jatek do Česka vůbec nedostalo. V pátek pak Evropská komise uvedla, že se dostalo do 14 zemí včetně ČR.

„Maso z ilegálních jatek expedované na trhy v Polsku a v zahraničí je lokalizováno a stahováno,“ uvedlo polské ministerstvo zemědělství. Upozornilo, že testy zabaveného masa neodhalily žádné biologické riziko. „Jako preventivní opatření je nicméně z těchto jatek všechno maso stahováno, protože jejich aktivity porušovaly zákon,“ dodal resort.