Polovina problematické dodávky polského hovězího byla zajištěna, tvrdí veterinární správa

Zatím se v Česku podařilo zadržet nebo vrátit do Polska asi polovinu z dodávek problémového hovězího masa. V pátek uvedl ministr zemědělství, že se do Česka dostalo asi 300 kilogramů masa. Více než sto kilogramů se dostalo do Prahy, tam byla zhruba polovina zajištěna ve skladu a maso půjde na likvidaci.