Neústupnost Hamasu připravila zbídačenou Gazu o katarské peníze

Ačkoliv židovský stát vedl s Hamasem už tři války, hranice není neprostupnou linií. Přejíždějí přes ni i emisaři z Kataru, kteří dovážejí do Gazy v hotovosti peníze v kufrech. Z nich se potom vyplácejí mzdy lidem v Gaze. Vše činí s požehnáním Izraele. „Je to bláznivé. Izrael nepřímo vyjednává s teroristickou organizací, která si za cíl klade vymazání Izraele z mapy,“ upozornil šéfredaktor listu The Times of Israel David Horovitz.

Gaza je v trvalé ekonomické krizi. Zaměstnanci veřejného sektoru nedostávají pravidelně výplaty a místní banky mají omezený přístup do mezinárodního finančního systému. Jako měna tu stále slouží izraelský šekel.

Před týdnem se navíc katarská finanční pomoc zadrhla, když Hamas nepřijal izraelské podmínky. „(Izraelský premiér) Netanjahu si myslel, že něčeho dosáhne vydíráním, ale neuspěl,“ prohlásil představitel Hamasu v Gaze Mahmúd al-Zahár. „Dotace z Kataru bude místo toho použita ve spolupráci s OSN na jiné humanitární projekty,“ uvedl emisar Kataru v Gaze Mohamed al-Imádí.