Před čtyřiceti lety skončila v Kambodži vláda Rudých Khmérů. Jejich režim zabil dva miliony lidí

- Rudí Khmérové vládli terorem v Kambodži v letech 1975 až 1979, kdy se snažili vytvořit beztřídní agrární společnost bez peněz, vlády práva, osobní svobody, rodinných vztahů i individuálního myšlení a technických vymožeností. Během čtyř let své vlády pozabíjeli 1,7 milionu lidí, více než pětinu populace. Ještě do roku 1994 vedli žebříček nejvražednějších režimů světa s osmi procenty zabitých obyvatel za rok, než je předstihli extremisté z řad rwandských Hutuů, kteří zmasakrovali více než desetinu populace za pouhé tři měsíce.

- Počátky Rudých Khmérů, skrývajících se v období své vlády pod anonymním názvem Organizace, sahají do 50. let, kdy ve Francii vznikla levičácká sekta kambodžských studentů v čele se Salothem Sarem, řečeným Pol Pot, Iengem Sarym, Khieu Samphanem a Sonem Senem.

- Po návratu do Kambodže v lednu 1953 se Pol Pot zapojil do protifrancouzského ozbrojeného partyzánské odboje a po vyhlášení nezávislosti v listopadu 1953 se devět let živil jako učitel dějepisu a francouzské literatury na soukromé škole v Phnompenhu. V roce 1960 patřil mezi zakladatele Komunistické strany Kambodže, pro jejíž členy se používalo označení Rudí Khmerové. V roce 1963 zahájil Pol Pot z džungle partyzánskou válku Rudých Khmérů proti vládě krále Norodoma Sihanuka a v boji pokračoval i po jejím svržení v roce 1970. K vítězství dovedl Rudé Khméry v dubnu 1975, kdy ve spolupráci s monarchisty dobyl Phnompenh a Sihanukova pokořitele, proamerického maršála Lona Nola, donutil k emigraci.

- Rudí Khmérové vyhlásili Demokratickou Kambodžu. Ideologie režimu Rudých Khmérů byla směsicí maoismu a nacionalismu. Cílem režimu byla „vyčištěná“ uniformní společnost. Obětí se staly také etnické a náboženské skupiny, především muslimští Čamové. Násilná kolektivizace vedla k naprosté centralizaci a rozpadu ekonomiky. Khmérové zrušili školy, vyučována mohla být jen politická školení spojená se sebekritikou a udílením trestů.

- Všichni cizinci byli ze země vyhoštěni, cizí ambasády byly uzavřeny a jakákoli zahraniční hospodářská nebo lékařská pomoc odmítnuta. Používání cizích jazyků bylo zakázáno. Noviny a televize byly zrušeny, rádia a kola zabavena, pošta a telefony omezeny, osobní dokumenty zničeny. Kontakty s vnějším světem byly zpřetrhány.

- K převýchově kambodžských obyvatel sloužily práce na „vražedných polích“, kde se lidé dozvěděli, že na jejich životě vládnoucímu režimu nezáleží. Exhumované proražené lebky z masových hrobů dokazují, že někteří byli v řadě případů doslova umláceni k smrti, často motykami. Sebemenší přestupek se trestal smrtí. Stačil projev samostatného myšlení, zločinem byla i znalost cizího jazyka. Znakem nedostatečné převýchovy, a tedy prohřeškem bylo i vlastnictví knihy nebo brýlí či jakéhokoli osobního majetku kromě povolené misky a lžíce.

- Kambodža, v 60. letech jeden z nejlépe prosperujících států regionu, se za vlády Rudých Khmérů propadla o 30 let zpět. Z toho se vzpamatovává dodnes. Hrůzy režimu Rudých Khmérů připomíná Muzeum kambodžské genocidy v bývalé phnompenhské věznici Tuol Sleng, známé jako S-21.

- Brutálním a chladnokrevným metodám vůdce Rudých Khmérů a jeho stoupenců učinil konec vpád Vietnamců do Kambodže v lednu 1979. Rudé Khméry i s Pol Potem zahnal do džungle na thajských hranicích a lidový revoluční tribunál v srpnu 1979 odsoudil Pol Pota v nepřítomnosti k trestu smrti. Pol Pot se zbytky hnutí odešel do džungle a zahájil gerilový boj proti novým vládám. Teprve po vnitřních rozporech v 90. letech ztratil moc. V roce 1997 ho spolubojovníci v bizarním procesu odsoudili k „doživotnímu vězení“, kde v dubnu 1998 zemřel na infarkt.

Soudní procesy:

- Představitelé Kambodže a OSN v červnu 2003 podepsali dohodu o zřízení tribunálu pro bývalé vůdce Rudých Khmérů. Mezinárodní tribunál v Kambodži zahájil svoji činnost v roce 2006.

- Prvním odsouzeným byl někdejší velitel nechvalně proslulé věznice S-21 Kang Kek Ieu (přezdívaný Duch), který dostal v roce 2012 v odvolacím procesu doživotí. Následovali ho hlavní ideolog Rudých Khmérů Nuon Chea a někdejší premiér Khieu Samphan, kteří dostali rovněž doživotí za zločiny proti lidskosti, včetně mučení, zotročování a vražd. Tento proces se soustředil na zločiny páchané na obyvatelích měst, kteří byli násilně převáženi do venkovských pracovních táborů. Rovněž pak řešil hromadné zabíjení vojáků, kteří proti Rudým Khmérům bojovali.

- Jejich případ byl rozdělen do dvou procesů, aby se soudní jednání urychlila. V říjnu 2014 s nimi začal druhý proces, ve kterém byli obžalování z genocidy. Tento proces se zaměřil na roli, kterou hráli při vyvraždění desítek, možná i stovek tisíc lidí z etnických menšin žijících v Kambodži. Nyní dostali Nuon Chea a Khieu Samphan i v tomto procesu doživotí.

- Další představitelé režimu byli obžalováni v roce 2015, jedná se o buddhistickou jeptišku Im Cheam a bývalého velitele námořnictva Mease Mutha. Obžalováni jsou z vražd, zotročování, politické a etnické perzekuce. Spravedlnosti unikl bývalý šéf ozbrojených sil Rudých Khmérů Ta Mok. Tento jednonohý generál, který byl zadržován od března 1999, zemřel bez jakýchkoliv výčitek svědomí v červenci 2006.