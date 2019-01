„Lidi 17. dubna“ vyhladit. Byli jsme jako zvířata, vzpomínají Kambodžané na Pol Potův režim

„Kopal jsem hroby a pohřbíval těla mrtvých vězňů, když je Rudí Khmerové zabili. Viděl jsem takové vraždy velmi často, ale to, co opravdu nezapomenu, je hlas jedné dívky, která křičela, když ji bili a sexuálně mučili.“

„Vzpomínám si, že jsem byl potrestán za to, že jsem dal brambor staršímu pracovníkovi v táboře. Dělal jsem práci jako zvíře. Byl jsem osamělý sedmiletý (chlapec) pracující se stovkami a tisícemi cizích lidí. Mezi pátou ráno a půlnocí jsem dostával pouze jedno nebo dvě jídla. Byla to moje první zkušenost, kdy jsem viděl umírat lidi, z hladu, na nemoci a při popravách. Byl jsem vyděšený, “ vzpomínal na minulost Sayoun Soeun během výstavy věnované přeživším, kteří se usadili v americkém Lowellu.

Podmínky ve vězeních a mučírnách byly otřesné. „Byly nelidské, jídla bylo tak málo. Přemýšlel jsem i nad tím, že lidské maso by bylo lepší jídlo,“ říká Vann Nath , který unikl smrti jen proto, že byl malíř a vytvářel portréty Pol Pota. Krmili ho dvakrát denně – třemi lžícemi rýžové kaše. „Ztratil jsem důstojnost, dokonce i zvířatům dávali víc jídla,“ řekl přeživší u mezinárodního soudu v roce 2009. Lidé jedli vedle mrtvých těl. „Nevadilo nám to, byli jsme jako zvířata,“ poznamenal Nath, jehož citoval britský Guardian.

Lidé na sebe vzájemně donášeli, udávali své příbuzné, kteří tajili, že jsou vzdělaní. „V roce 77 už to bylo naprosto šílené. Měla jsem kamarádku, která bydlela se mnou v tom srubu na táboře, spaly jsme vedle sebe, kdysi se mnou chodila do školy a její maminka to hladem nevydržela, uvařila dvě kukuřice a oni celou její rodinu zavraždili – maminku se sourozenci zabili někde v okolí vesnice, tatínka taky někde a ji zabili a hodili do vyschlé studny v lese, která byla hluboká sotva tři metry, v křoví, dvacet metrů od našeho srubu,“ vzpomíná Sophoan.

Jejího manžela následně rozřezali, „jako by byl ryba“, konstatovala žena, jejíž svědectví přinesla nevládní organizace The Transcultural Psychosocial Organization Cambodia.

Video of The Killing Fields (1984) Trailer

„Všechna pšenice musí pryč“. Genocidu zastavil až vpád Vietnamců

V prosinci 1978 zahájila vietnamská armáda invazi do Kambodži, aby ukončila přeshraniční útoky Rudých Khmerů. „V lednu 1979 mě povolali, abych se účastnila okresního setkání. Vedoucí okresu nám řekl, že je čas zbavit se ,veškeré pšenice, která roste mezi rýží‘. Městští lidé byli ta pšenice. Městští lidé měli být eliminováni. Můj život byl ušetřen, protože vietnamská invaze přišla o dva týdny později,“ sdělila Teeda Butt Mam. Také vesnici, kde pobývala Sophoan, plánovali vyvraždit. „Říkali: všichni muži jdou na smrt a vybraným ženám přivezou čínské muže,“ vzpomíná dívka.

Sedmého ledna 1979 ale padl Phnompenh a Pol Pot byl sesazen. Za čtyři roky hrůzovlády zemřelo hladem nebo bylo zabito 1,7 milionu až tři miliony lidí (nejméně čtvrtina populace). „Hned po osvobození nebylo obyčejným lidem dovoleno vrátit se zpět do hlavního města. Dodnes neznáme důvod proč. Zpět mohlo jenom pár úředníků. Až někdy v roce 1980 začali pouštět jen ty, co se přihlásili do práce jako úředníci. Naše rodina se nakonec dostala do Phnompenhu až v roce 1981. V roce 82 jsem začala chodit znovu do školy,“ řekla Sophoan v rozhovoru pro revue Babylon.

Kambodža byla v 60. letech minulého století jednou z nejlépe prosperujících států regionu, za vlády Rudých Khmerů se ale propadla o třicet let zpět. Násilná kolektivizace vedla k naprosté centralizaci a rozpadu ekonomiky. Z důsledků se asijská země vzpamatovává dodnes.