Útočník z Německa si cizince na Silvestra jako svůj cíl vybíral záměrně. Zraněných je osm

Němec, který během silvestrovské noci ve městech Bottrop a Essen najížděl autem do cizinců, zranil celkem osm lidí, z toho jednoho těžce. Uvádí to nová bilance německé policie. Dosavadní zprávy hovořily o pěti zraněných. Padesátiletého muže, jehož motivem byla zřejmě nenávist k cizincům, v úterý večer poslal soud do vyšetřovací vazby. Útok ve stejný den řešila také policie v britském Manchesteru. Útočník byl pravděpodobně psychicky nemocný.