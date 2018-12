Po 16 letech jedna stanice metra a skluzavky na betonu. Architekt Varlamov ukazuje ruská města

Začal s blogem, na kterém zveřejňoval fotky s komentáři. Postupně si získal publikum, vytvořil kolem sebe tým nadšenců a do ruky vzal kameru. Teď cestuje po městech v Rusku i v zahraničí a upozorňuje na to, co lidem komplikuje život, i na to, co funguje.

Ve videích se některé věci stále opakují. Satelity, klimatizace a obrovské množství pestré reklamy kazící pohled na fasády domů. Překážkové dráhy pro chodce v podobě podchodů a zábradlí na místech hustého pěšího provozu. Odfláknutá dlažba, která se během pár měsíců rozpadá. Nebo třeba okapy. Ty v ruských městech nevedou pod zem, ale na chodník, který je tak půl roku pokrytý vrstvou kluzkého ledu.

Přesto má každé město své specifické problémy. Na příkladech šesti z nich se dá ukázat, jak městské prostředí formuje chování lidí, co se stane s městem upřednostňujícím automobilový provoz, jak lze donekonečna házet peníze do černé díry, jak dopadá stavba bez skutečného dohledu radnice i co dokáže pořádná architektonická soutěž.

Následující řádky je třeba číst s vědomím, že hlavním smyslem Varlamovova blogu je upozorňovat na to, co nefunguje. Nevzniká tak obrázek typického ruského města, ale spíš ukázka nejtypičtějších problémů, s nimiž se jeho obyvatelé potýkají.