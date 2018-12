Bude Macron hasič, nebo pyroman, ptá se francouzský tisk po vlně násilí

List L'Opinion vybavil svou titulní stránku karikaturou, na níž Macron v hasičské kombinéze míří proudem vody do plamenů s otázkou: „Jak se to hasí?“ Za ním stojí dva muži ve žlutých vestách a jeden odpovídá, že nemá nejmenší tušení.

Všem je jasné a bije to do očí, že Macron musí co nejrychleji zrušit, odložit – na slovu nezáleží – plánované zvýšení daně, které přililo olej do ohně, píše Le Figaro.

Tak jako ministr vnitra Christophe Castaner mnozí řeknou, že moratorium na zvýšení daní ke zklidnění stačit nebude a že žluté vesty začnou požadovat víc. To asi není mylné, ale zároveň se tím říká, že nespokojenost, na níž revolta stojí, je hluboká a žádné politické oznámení ji nevyléčí. Národní smíření bude dlouhodobá práce, podotýká list.

Levicový deník L'Humanité považuje za jedinou možnou odpověď nastolení sociální spravedlnosti. Vláda musí „na sociální nespravedlnost odpovědět konkrétně, zejména zvýšením mezd“. Ekonomický list Les Echos píše, že cílem číslo jedna žlutých vest je Macron, který se ale staví do druhé řady. „Hlava státu se snaží nechat opadnout tlak, který směřuje na něj. Stále doufá, že zachrání svou ekonomickou politiku i svůj mandát,“ soudí.

Otázka, jak udržet klid, je podle deníku Le Monde hlavolam. I když je pařížská policie zvyklá čelit po každé manifestaci otázkám, zda byl zásah adekvátní, rozsah sobotních škod a potíže, s nimiž se zasahující policisté setkali, staví tentokrát policejního prefekta Michela Delpueche podle Le Monde do těžší situace než obvykle.