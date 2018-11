Při mohutných protestech proti zvyšování cen paliva ve Francii bylo zraněno přes 400 lidí

Protesty mají jednu oběť

U neohlášeného zátarasu v Savojsku zemřela v sobotu nešťastnou náhodou 63letá demonstrantka. Najela do ní řidička, která podle francouzských médií zpanikařila. Vezla dceru k lékaři, a když jí účastníci protestu začali bouchat do vozu, ve zděšení do nich najela a srazila jednu ženu. Řidička, která utrpěla šok, skončila ve vazbě.

Podle ministerstva životního prostředí bude vláda nicméně ohledně ceny pohonných hmot sledovat „nastolenou dráhu“, napsal deník Le Parisien. Podle AFP protestující čekají na reakci prezidenta Emmanuela Macrona nebo premiéra Édouarda Philippea.