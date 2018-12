30 let od útoku nad Lockerbie. Spekulace o vině neukončila ani odpovědnost přijatá Libyí

Lockerbie. Do tragického závěru roku 1988 „jen“ název malého skotského městečka. Posledních třicet let je ale zároveň symbolem atentátu, který byl pro Spojené státy nejtragičtějším do útoků z 11. září. Na palubě amerického letounu, který po výbuchu nálože ve vzduchu explodoval, zemřelo všech 259 lidí z jednadvaceti zemí světa. Stopy západních vyšetřovatelů vedly krátce po atentátu do Libye. V průběhu let se však vynořovaly stále nové souvislosti, ale i konspirační teorie. Pozornost se začala upírat i na Írán.