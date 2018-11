Pochlebování vodním bohům ucpalo thajskou řeku. Bangkok chce bojovat proti plastům

Řeka Čao-Praja patří k nejvíce znečištěným vodním tokům v Thajsku. Na hladině se tvoří olejové skvrny, plavou plastové lahve a jiný odpad. Loni na podzim se při úklidové akci Clean Up Bangkok podařilo dobrovolníkům sesbírat 132 kilogramů odpadu, přičemž většinu tvořily plastové výrobky.

Thajsko čelí spolu s dalšími asijskými zeměmi velkým problémům s plastovým odpadem. Od ledna, kdy Čína přestala vykupovat většinu recyklovatelného odpadu z EU, USA nebo Japonska, ji ve skupování odpadu vystřídala Malajsie, Indonésie a Thajsko. Ani jedna ze zemí však nemá dostatek recyklačních zařízení, a proto většina převážně plastového odpadu končí v řekách a mořích.

Thajská vláda se kvůli zamoření odpadem rozhodla v říjnu k podobnému kroku jako Čína. Od příštího roku nebude možno do země dovážet vyřazenou elektroniku a do dvou let chce zákaz rozšířit i na plasty.