U soudu v Gdaňsku se setkali zarytí nepřátelé Kaczynski a Walesa. Řešili smolenskou tragédii

Politici, kteří spolu kdysi spolupracovali v protikomunistickém hnutí Solidarita, se dnes u soudu navzájem nazvali „největší chybou a omylem“.

„Když (bratři Kaczynští) vykonávali moje rozkazy, byli skvělí, ale když se začali osamostatňovat, začali dělat to, co vidíte,“ řekl Walesa před vstupem do soudní síně na adresu Kaczynských, kteří pracovali v prezidentské kanceláři v době, kdy on byl hlavou státu. Kaczynski na Walesovy útoky odpověděl, že „nehodlá mluvit na takové úrovni, protože to je jiná kultura“. Nijak se netajil tím, že setkání s Walesou pro něj „není příjemná chvíle“.