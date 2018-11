Chceme referendum o dohodě na brexitu, kterou Mayová vyjedná s EU, píší britští podnikatelé

„Dohoda má čítat padesát stran a obsahovat bezpočet technických detailů, možná jakýsi přiložený telefonní seznam. Když by o ní Britové hlasovali v referendu, není jisté, zda by mohli získat dostatek potřebných informací a rozhodovat se kvalifikovaně a kompetentně,“ poznamenal spolupracovník ČT Ivan Kytka.

„I přes nejlepší úsilí premiérky návrhy, které projednávají vláda a Evropská komise, toto nesplňují a nejsou zdaleka ani tak dobré, jako je současná dohoda, kterou uvnitř EU máme,“ dodávají podnikatelé. Poukazují také na to, že nejistota posledních dvou let vedla k poklesu investic, což povede k chudnutí Spojeného království.

Británie zůstane v celní unii, píše list

The Sunday Times napsaly, že součástí dohody o podmínkách brexitu by nakonec mělo být setrvání Velké Británie v celní unii. To by znamenalo, že Brusel nebude vyžadovat irskou pojistku, která by zabránila vzniku tvrdé hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem.

„Je to spíše jediné možné řešení než kompromis. Celá Británie bude muset zůstat v jisté formě celní unie, nechce-li tvrdou hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou,“ míní spolupracovník ČT Ivan Kytka.