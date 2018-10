KLDR má zájem o ekonomický rozvoj ve stylu Švýcarska či Singapuru

Ri Ki-song upozornil, že ačkoli sankce, jejichž cílem bylo donutit zemi opustit její jaderný program, za poslední rok zesílily, ekonomika země si udržela stabilní růst. Hrubý domácí produkt se loni zvýšil na 30,704 miliardy USD, v přepočtu 695 miliard korun, z 29,595 miliardy USD v roce 2016 a 24,998 miliardy USD v roce 2013.

To podle něj ukazuje, že výsledkem sankcí je, že ekonomika se v některých částech stala efektivnější a soběstačná.

Někteří zahraniční odborníci však statistiku KLDR zpochybňují. Odhad zveřejněný v červenci jihokorejskou centrální bankou například uvádí, že HDP Severní Koreje v loňském roce klesl o 3,5 procenta. To by byl nejvyšší propad od konce 90. let minulého století, kdy zemi postihl hladomor.