Asadův útok vyhnal desetitisíce lidí k hranicím s Jordánskem, příliv uprchlíků děsí také Izrael

Izraelský ministr pro energetiku Juval Steinic v této souvislosti řekl, že je třeba zabránit příchodu syrských uprchlíků do Izraele. Část běženců se ale podle aktivistů uchýlila i do oblastí kontrolovaných syrským režimem.

Humanitární organizace i OSN se obávají, že pokud bude ofenziva nadále eskalovat, útočiště u hranice s Golanskými výšinami a Jordánskem bude hledat stále více běženců.

Syrské opozici se nelíbí, že USA mlčí

Syrská opozice obvinila Američany ze záměrné nečinnosti. „Bohužel máme pocit, že tato oblast se stala předmětem nějaké zákeřné dohody – jak jinak si je možné vysvětlit mlčení Spojených států, jednoho z garantů, ohledně tohoto násilí,“ prohlásil vedoucí vyjednavač syrské opozice Nasr al-Harírí.

Do jiných míst Sýrie se uprchlíci naopak vracejí. Několik stovek běženců se v uplynulých dnech přesunulo z Libanonu do sousedních příhraničních okresů. „Před pěti lety jsem přišla do Libanonu a teď se vracím zpátky do vlasti. Konečně se potkám s dětmi, které jsem od té doby neviděla. Už na mě doma čekají,“ uvedla syrská uprchlice Mona Rabahová. OSN ale návrat uprchlíkům nedoporučuje.

Za více než sedm let trvání konfliktu v Sýrii zemřelo skoro půl milionu lidí, na 11 milionů pak muselo opustit své domovy – z toho polovina utekla před válkou za hranice země.