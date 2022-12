Odešel Benedikt XVI. Konzervativec, který vstoupil do dějin církve převratným rozhodnutím

Papež teolog

Benedikt XVI. byl největším spisovatelem na Petrově stolci. I v úřadu pokračoval ve své teologické a badatelské činnosti s důrazem na dvě stěžejní témata – lásku a postavu Ježíše Nazaretského. A už v lednu 2006, ani ne po roce v úřadu, zveřejnil svou první encykliku nazvanou „Bůh je láska“ (Deus caritas est).

„Chci ukázat koncept lásky ve všech různých dimenzích. V dnešním jazykovém užití se láska jeví být často velmi vzdálená tomu, na co křesťan myslí, když mluví o křesťanské lásce,“ uvedl papež ke svému dílu, ve kterém se soustředí na reflexi lásky ve svých různých rozměrech, oceňuje pozitivní stránku lidských tužeb i erotické lásky a vyzývá katolickou církev, aby zasvětila svou činnost dobročinnosti a právě lásce.

Poučen událostmi po řezenské přednášce se rozhodl vydat tisícistránkovou trilogii o Ježíši Nazaretském pod svým občanským jménem. Kromě toho vyzval, aby mu lidé s jiným názorem oponovali.

„V historii církve se ještě nestalo, aby papež napsal knihu o Ježíši Kristovi. Je to absolutní novum. (Papež) nevystavuje žádná neomylná rozhodnutí, ale setrvává v rozhovoru s teology i čtenáři,“ ocenil mnichovský profesor fundamentální teologie a církevní filozof Eugen Biser. Trilogie vyšla v mnohamilionovém nákladu ve dvaceti jazycích a 72 zemích světa.

„Má doba minula“

Podle dlouholetého vedoucího německé sekce Rádia Vatikán Eberharda von Gemmingena Benedikt XVI. během svého pontifikátu teologicky nepohořel. „Chápal, o co jde: o diktaturu relativismu. Jde o otázku, jak dostat lidi zpátky nohama na zem, aby mohli žít skutečně smysluplně podle naší víry,“ řekl Gemmingen televizi ARD. Otázky jako role žen a homosexuálů v katolické církvi, volající po řádné revizi, však zůstaly během Ratzingerova pontifikátu bez povšimnutí.

Tím nejradikálnějším činem se tak stalo rozhodnutí z úřadu odejít. Rezignaci, kterou Vatikán nezažil sedm set let, ohlásil Benedikt XVI. 11. února 2013. Předem o jeho kroku věděli jen čtyři lidé. „Protože v okamžiku, kdy by to (všichni) věděli, moje autorita by byla pryč. A bylo důležité, abych mohl až do posledního okamžiku vykonávat svůj úřad a svou službu,“ vysvětloval.

K přelomovému rozhodnutí dospěl už v létě předchozího roku. „Samozřejmě to nebylo jednoduché. Poté, co tisíc let žádný papež neodstoupil, to bylo rozhodnutí, které se nedělalo snadno a člověk to musel stále dokola přehodnocovat. Na druhou stranu se ale nejednalo o žádný vnitřní boj. Bylo mi jasné, že to musím udělat a že nastal vhodný okamžik. A lidé to také tak přijali. Moje doba minula a vše, co jsem mohl udělat, jsem udělal,“ vysvětloval o několik let později, už jako papež emeritní.