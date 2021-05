V Loukově vede přes Jizeru nový most. Desítky let staré provizorium bylo místem častých nehod

Kromě ukončení uzavírky místní ocenili i to, že nový most je širší a mohou po něm jet souběžně dvě protijedoucí auta. To dosud nebylo možné. „Třeba na podzim nebylo vidět na druhou stranu, tak to bylo docela riskantní,“ řekla jedna z žen, která zpovzdálí sledovala páteční slavnostní otevření.

Podle ředitele středočeské správy a údržby silnic Jana Lichtnegera byla příprava stavby složitá. Jednání se vedla hlavně s památkáři, kteří požadovali, aby most neničil pohled na kostel tyčící se nad Jizerou. Původní mostní provizorium bylo už podle něj nutné odstranit. „Bylo to místo častých kolizí a problematické místo pro celý Loukov,“ řekl Lichtneger novinářům.