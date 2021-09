SPD k tématu Státní finance

Usilujeme o zastavení zadlužování země. Stát se musí chovat stejně jako odpovědná rodina či firma. Není možné mít dlouhodobě vyšší výdaje než příjmy. Česká republika musí hospodařit podle předem připraveného a na základě důkladných analýz vypracovaného státního rozpočtu. Prioritou je zajištění jeho vyrovnanosti a příjmových zdrojů. Odmítáme platby solárním baronům a systém dotací, včetně biopaliv. Podporujeme snížení daňového zatížení zaměstnanců, živnostníků, drobných podnikatelů a firem. Zrušíme EET. Prosazujeme paušální daň pro živnostníky podle výše obratu. Nedovolíme další vysávání naší země nadnárodními korporacemi. Současná vláda prosadila astronomický vládní deficit státního rozpočtu. Jednou z našich priorit proto bude v následujících letech konsolidace veřejných financí a sociální i ekonomická stabilita České republiky. Ekonomickou stabilitu zajistí důsledná podpora českých firem, investice do projektů, které státu přinesou další přímé zdroje mimo daňový systém (např. do energetiky a zemědělství) a také ochrana ekonomických zájmů země. Odmítáme vstup ČR do eurozóny, a naopak požadujeme zachování české koruny.