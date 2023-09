Ukrajinská vláda bojuje s muži prchajícími ze země. Využívají i oficiální humanitární systém

I to má ale svá rizika. Někteří muži umrzli v lese nebo se utopili. Za služby převaděčů se platí vysoké sumy. „Běžně služby převaděčů přes hranici stojí od dvou do čtyř, pěti, šesti tisíc dolarů pro jednu osobu,“ říká pohraničnice Olena.

Obchod s propustkami

Od loňského března na Ukrajině funguje takzvaný systém Šljach pro převoz humanitární pomoci. S propustkami za hranici se obchoduje na černém trhu.

„Vyrobili mi takové dokumenty, aby z formálního hlediska nebyly falešné. Samozřejmě si můžete nechat připravit padělané papíry, kdy vám je prostě namalují nebo vaše údaje nějaký hacker vloží do systému. To jsem ale nechtěl. Zvolil jsem si jistotu. Jenže byla dražší,“ popisuje Anatolij, který zemi přes Šljach opustil. Zaplatil za to v přepočtu asi 185 tisíc korun.

Za první rok fungování se do vlasti nevrátilo bezmála 19 tisíc mužů evidovaných v systému Šljach. Exodu se snaží zamezit pohraničníci, kteří důkladně kontrolují všechny doklady a vyptávají se na detaily.

„Chceme vidět doklady, které potvrzují cíl cesty. Tedy buď potvrzení od oblastní vojenské správy, nebo konkrétní vojenské části, kde je uvedeno, kam osoba jede, co převáží,“ vysvětlila pohraničnice Olena.

Někteří ukrajinští poslanci žádají vydání těchto mužů zpátky na Ukrajinu ještě v době války. Ministerstvo vnitra zvažuje zákon, který by útěk před mobilizací legálně trestal.