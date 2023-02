„Neodejdu, ani kdyby přišli Rusové.“ V ukrajinské vesnici blízko bránícího se Vuhledaru zůstávají civilisté

Ve vesnici Novoukrajinka před propuknutím války žilo zhruba tisíc lidí. Nejpozději v létě je vyhnalo silné ostřelování, někteří za sebou nechali i nesklizenou úrodu. V současné chvíli zde přežívá 250 obyvatel.

„Řekněte, kdo na mě kde čeká? A kde je to lepší?“ táže se jeden z obyvatel Novoukrajinky, který evakuaci odmítl několikrát. Odejít nechce, ani pokud by přišli Rusové. O tom, co se v okolí děje či kdo další ve vesnici zůstává, příliš neví. Již několik měsíců nebyl dál než pár set metrů od svého domu.

Dům jedné z obyvatelek vesnice, Halyny Buchonské, která se také rozhodla zůstat, na podzim zasáhla střela z raketometu Grad. Zničila nejen celou střechu, ale také velkou část zásob. Kdo projektil vystřelil, žena neví. V tu chvíli prý byla s manželem ve vedlejší místnosti.