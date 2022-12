Krymští Tataři pomáhají osvobodit poloostrov, okupanti panikaří, říká zástupkyně Ukrajiny

Taševová v úvodu potvrdila, že k odpovědnosti za tyto činy se přihlásilo hnutí odporu Ateš, jehož název v překladu z krymské tatarštiny znamená Oheň. Uvedla také, že Ateš i celá řada dalších partyzánských, pro-ukrajinských hnutí odporu na poloostrově Krym opakovaně oznamovala záměr útočit na ruské vojenské objekty.

„To je důležité podtrhnout. Ukrajina vede konvenční válku a nikdy nebude válčit s civilním obyvatelstvem. Navíc v případě většiny civilních obyvatel poloostrova jde o Ukrajince. Proto k žádným akcím vůči tomuto obyvatelstvu nebude docházet,“ zdůraznila představitelka Ukrajiny.

Rusko se podle ní na severu Krymu připravuje na útok ukrajinské armády a začalo budovat i opevnění. „Především je však třeba říci, že si uvědomují, že jejich pozice na Krymu není pevná, není zabezpečená. Uvědomují si, že pro Ukrajinu i pro celý svět není otázka Krymu uzavřená. Proto okupační správa do určité míry panikaří,“ podotkla Taševová.

Státní úředníci z Krymu prchají

Podle jejích informací z města Džankoj odváželi ruští policisté své rodiny a vytvářeli seznamy lidí, kteří chtěli odjet. Sami mají prý odjezd zakázaný, ale své rodiny evakuují. Rodiny soudců, prokurátorů nebo vyšetřovatelů odjíždějí podle Taševové také ze Simferopolu, kde sídlí velká část ruské okupační správy.

„Samotní 'vládci' Krymu už své rodiny odvezli na území Ruské federace i do jiných zemí světa. Panikaří, přesto se nechávají slyšet, že budou území bránit, včetně Chersonské oblasti. Říkají, že z Chersonu odešli dobrovolně, ale to pochopitelně není pravda, opustit Cherson je donutila vojenská situace. Rusové však tvrdí, že odešli z Chersonu proto, aby mohli bránit Krym. Z toho už lze složit skládanku takových jejich zdůvodnění na obhajobu situace, která nastala na jihu země v rámci protiútoku ozbrojených sil Ukrajiny i na území poloostrova,“ konstatovala stálá představitelka Ukrajiny v Autonomní republice Krym.

Taševová také zmínila, že není jasné, jestli stihnou Rusové, kteří na Krymu nezákonně pobývají, odjet po Kerčském mostě. „Když to řeknu stručně, je ve velmi špatném stavu a není jasné, jak dlouho tam ještě bude stát. Okupační správa prohlašuje, že některé úseky mostu už jsou opravené a je možné po nich jezdit, další úseky se podle ní mají obnovovat v létě příštího roku. Ale opakuji, my na ukrajinské straně nevíme, jak dlouho bude most stát. Našim občanům radíme, aby stavbu používali kvůli jejímu stavu jen velmi opatrně,“ poznamenala na závěr.