Rusko se snaží kontrolovat životy obyvatel na anektovaných územích. Místní ale skrytě revoltují

Čas běžel a on se musel rychle rozhodnout, zda hlasovat „ano“, hrát na jistotu, nebo „ne“. Hlasovat se nechystal, takže neměl čas si situaci přehrávat v hlavě. „Hlasoval jsem proti (připojení k Rusku), protože jsem se narodil a vyrostl na Ukrajině a moje děti se také narodily na Ukrajině,“ řekl Oleksandr listu The Kyiv Independent.

Mezi 23. a 27. zářím, kdy Kreml pořádal na okupovaných územích nelegální referenda, se třiapadesátiletý obyvatel Mariupolu Oleksandr snažil něco udělat se svým těžce zničeným bytem. Právě vstoupil do obchodu s železářským zbožím, aby nakoupil vybavení, když k němu náhle přistoupili ruští vojáci s puškami v rukou a vyvedli ho ven. Zeptali se ho, zda chce volit, a on odpověděl „ne“. Přesto ho odvedli do nejbližší „volební místnosti“ a donutili ho zúčastnit se fingovaného anexního „hlasování“.

Ukrajinské úřady už začaly na osvobozených územích ruskou propagandu při školní výuce vyšetřovat. Premiérka Iryna Vereščuková v pondělí podle The Moscow Times uvedla, že ruští učitelé, kteří byli nasazeni v Charkovské oblasti, byli zatčeni a hrozí jim až dvanáct let vězení na základě obvinění z porušování zákonů a válečných zvyklostí. Neupřesnila, o kolik lidí jde.

Den poté, co Moskva vyhlásila vítězství v nezákonném hlasování o anexi, nebyl v Chersonu venku téměř nikdo. „O 'referendu' a jeho výsledcích jsem neslyšel ani slovo,“ řekl čtyřiapadesátiletý Pavlo deníku The Kyiv Independent. „Jako by právě proběhlo a nikdo mu nevěnoval pozornost.“

Ze strachu, že venku narazí na ruské vojáky, Pavlo téměř týden téměř nevycházel z domu. Z bytu odešel jen dvakrát - na nákup zeleniny, chleba a krmiva pro kočky. Aby se vyhnul přímému setkání s ruskými vojáky, vyhýbal se přeplněným místům a využíval klidné ulice s menším počtem lidí.

„Měl jsem dojem, že město zamrzlo, (všichni) se schovávali,“ řekl. „Lidé se snažili nezůstávat dlouho venku, spěchali domů. Od té doby, co Rusové na začátku března obsadili Cherson, jsou lidé méně veselí a uzavřeli se do sebe“, řekl. Dává si také velký pozor na to, co říká na veřejnosti, zejména během „hlasování“, které označuje za „cirkus nastražený“ k pobavení ruské veřejnosti. „Represe a teror vůči civilnímu obyvatelstvu budou (ve městě) pokračovat,“ čeká Pavlo.

Peněžní odboj

Udržení toho, čeho si vážíte, je v Chersonu otázkou neustálé improvizace. Dobrým příkladem jsou peníze; navzdory snahám Moskvy o zavedení ruského rublu, se stále hojně používá ukrajinská hřivna.

Nějakou dobu umožňovaly malé dodávky - vybavené wi-fi připojením - přihlašovat se do ukrajinských bank a provádět výběry v hřivnách. Provozovatelé dodávek si účtovali transakční poplatek ve výši tří až pěti procent. „Nyní už minivany nejsou potřeba. Vše se dělá ústně, protože přátelé šíří jména spolehlivých prodejců, kteří si účtují malé nebo žádné provize,“ říká obyvatel Chersonu Boris.

Ruská měna se zde však neustále prosazuje. Některé sociální dávky se již vyplácejí v rublech, které jsou obchody povinny přijímat. Jediné fungující banky jsou ruské. K otevření účtu je zapotřebí ruský pas, píše BBC. Totéž platí pro zaměstnání ve státních podnicích. „Tak se snaží přimět většinu Ukrajinců ve městě, aby přešli na ruské občanství,“ dodává Boris.

V nově anektovaných regionech je další projev protestů k vidění třeba na ulicích. Písmeno „Ï“, které existuje v ukrajinské abecedě, ale ne v ruské, se objevilo namalované na zdech po celé okupované Ukrajině. Boj za udržení spojení s Ukrajinou je součástí toho, co místní drží v chodu už více než půl roku. „Buď se člověk zmobilizuje, nebo se prostě zhroutí,“ uvědomuje si Boris.