Rusové ostřelovali Jihoukrajinskou jadernou elektrárnu v Mykolajivské oblasti

Podle odborníka na jaderné zbraně Vlastislava Břízy z katedry mezinárodních vztahů Institutu politologických studií na Fakultě sociálních věd UK takovýto útok nemohl elektrárnu ohrozit. „Je to poprvé v historii, co se jaderné elektrárny používají jako vojenský cíl ve válce. Jinak je útočení na ně podle mezinárodních smluv a konvencí přísně zakázáno. Nicméně k tomu, aby v jaderné elektrárně došlo k nehodě až černobylského typu, by bylo zapotřebí zcela jiného typu útoku, než byl k vidění v noci,“ řekl politolog ve vysílání Horizontu ČT24 .

„Takže pokud by mělo k nehodě dojít, musela by se nejdřív tahle schránka porušit, a to bez cíleného útoku, pokud ne několika desítkami, tak možná i jednotkami střel přímo na reaktor, nelze. A hlavně i v takovém případě by byl rozptyl radioaktivního materiálu obrovský a zasáhl by i území Ruské federace, což předpokládám, že ani oni nechtějí,“ zesumarizoval své úvahy Bříza.

Ruské okupační síly v noci na pondělí také provedly raketový útok na město Záporoží, oznámil už dříve náčelník oblastní vojenské správy Oleksandr Staruch. Podle něj Rusové vypálili nejméně osm střel. Starosta města Anatolij Kurtjev upřesnil, že podle předběžných informací byly zasaženy dva objekty městské infrastruktury.