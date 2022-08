Bělorusové a Rusové žijící na Ukrajině si někdy musí hledat nový domov. Ruší jim povolení k pobytu

„Přinesla jsem do SMS všechny své dokumenty s doklady o své dobrovolnické činnosti,“ řekla. „Pracovnice se na ně ani nepodívala, prostě na mě napsala zprávu a argumentovala tím, že nejsem politický uprchlík. Nepodepsala jsem ji, protože to není pravda.“ O dva dny později dostala Pacjomkinová zpět svůj pas s razítkem, které oznamovalo, že má být vyhoštěna z Ukrajiny za překročení délky pobytu.

Podobný scénář prožila jednatřicetiletá Karyna Pacjomkinová. Na konci roku 2021 uprchla z Běloruska, protože se obávala trestního stíhání kvůli svému odporu vůči Lukašenkovu režimu. Oznámení o vyhoštění z Ukrajiny jí bylo doručeno poté, co se o dvanáct dní opozdila s žádostí o povolení. Nemohla požádat o povolení ve Státní migrační službě (SMS), protože ta byla kvůli válce až do května zavřená a poté nikdo nereagoval na telefonáty. Když se jí na začátku července konečně podařilo do úřadu dostat, byla přijata chladně.

Podle jejího šéfa Valeryho Kavaleuského je pravda, že se od počátku války mnozí Bělorusové na Ukrajině potýkají s problémy, které souvisí se získáním nebo prodloužením povolení k dlouhodobému pobytu. „Částečně se to vysvětluje tím, že se Lukašenko připojil k ruské agresi a došlo ke změně vnímání Bělorusů, částečně tím, že ukrajinská vláda sleduje nyní jeden hlavní cíl, a to ubránit svou zemi a zvítězit ve válce,“ okomentoval situaci.

Takový byl i případ jednačtyřicetiletého Andreje Sidorkina, původem ruského občana, který žije na Ukrajině sedmnáct let s povolením k trvalému pobytu. Podle Natalije Naumenko, šéfky SMS, mohou občané Ruské federace, kteří již mají povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu, nadále pobývat na Ukrajině, což znamená, že proces měl být jednoduchý. „Ale oni zrušení odůvodnili tím, že předložené informace neodpovídaly informacím vedeným v mém spisu. Namítali, že datum rozvodu je dřívější než datum získání migračního povolení –⁠ to mi řekla pracovnice SMS,“ říká Sidorkin.

Kryścina Šyjanok, zástupkyně běloruské menšiny při pražském magistrátu, je daleka toho, aby postup ukrajinských úřadů automaticky odsuzovala. „Laický pohled v situaci války nestačí. Nám se to může zdát (a často se i zdá) nespravedlivé nebo až diskriminující, ale Služba bezpečnosti Ukrajiny může vědět o bezpečnostních rizicích, které my nevidíme,“ uvedla pro ČT24.

„I nějaká pasivní spolupráce s diktátorským režimem může být Ukrajinou vnímána jako riziková. Například u těch Bělorusů nebo Rusů, kteří sice uprchli před Lukašenkem nebo Putinem, ale v původních zemích zanechali fungující soukromé podniky. My to z Prahy těžko můžeme hodnotit,“ soudí Šyjanok. Dodává však, že „Ukrajina by se zcela určitě měla postarat o běloruské dobrovolníky, kteří ji brání spolu s Ukrajinci před ruským agresorem, a zajistit pro ně co nejdříve ukrajinské státní občanství.“