Válka na Ukrajině je pro Rusko totální katastrofa, sledujeme konec Putina, míní Šír

Případná změna režimu by podle něj byla pravděpodobně spojena s určitým zhroucením ruského státu. „A změny, které nastanou, budou do velké míry důsledkem toho, že stát nebude schopen plnit své základní funkce. Může to s sebou nést i oslabování vztahu mezi centrem a periferií včetně finančních toků a (to může vést) v důsledku k nějakým odstředivým tendencím spojeným s nárůstem separatismu, autonomizačních hnutí a tak dále,“ uvedl Šír.

„Ta válka je totální katastrofa pro Rusko a vyjadřuji ohromnou lítost, že řadě lidí v Rusku to ještě nedochází,“ konstatoval Šír a dodal, že velmi pravděpodobně sledujeme konec Vladimira Putina. „Otázka je, koho všeho Vladimir Putin stáhne s sebou do toho nebytí, protože válka z pohledu ruských zájmů nedává absolutně žádný smysl. A už jen kvůli sankcím, Rusko bude navráceno, bude vrženo zpět o několik desetiletí, pokud jde o hospodářský a společenský vývoj či reputaci.“

Odhadnout politický výsledek ruské agrese podle něj s jistotou nelze. „Situace nasvědčuje tomu, že i kdyby Rusové zabrali část nového území, tak si nejsem jist, že toho budou schopni dále využít pro nastolení nějakého nového politického nebo strategického stavu. A Ukrajinci se brání a hodlají bránit, co se dá.“

„Za poslední týden vidíme určité ustrnutí pozic, nevidíme nějaké přesuny, ať už na jednu, či druhou stranu. Rusové určitě věří, že jsou schopni zničit, co se dá, zabrat, co se dá, a bohužel i zabít, koho se dá,“ shrnul Šír aktuální situaci na bojišti.

Čína může situace využít

Ruská agrese probíhá ve srozumění s Čínou, podotkl s odkazem na informace, že Čína věděla o invazi předem a žádala Putina, aby ji nezahajoval před skončením olympijských her v Pekingu. Podle Šíra také hrozí, že Čína podpoří Rusko dodávkami zbraní.

„Čína je aspirující supervelmocí, která má svoje vlastní zájmy. To, že Západ momentálně bude vázán ve východní Evropě proti Rusku – a Rusko ta válka evidentně vyčerpává a pošle nazpátek o několik desítek let – může být v dlouhodobém čínském uvažování pouze ku prospěchu Číny,“ vysvětluje Šír. „Oslabení obou aktérů budou schopni Číňané přetvořit v příležitost pro to, aby sami mohli využít situace k prosazování vlastních zájmů třeba v Pacifiku.“

Na otázku, zda by se Čína neměla obávat, že ji kvůli spojení s Ruskem také mohou potkat sankce a mezinárodní izolace, Šír odvětil, že Čína je v jiné pozici než Rusko. Tak jednoduše jako Rusko ji izolovat nepůjde. Peking je podle něj rád, že Rusové dělají „špinavou práci“ a bourají stávající mezinárodní systém, který by Čína ráda viděla přepsaný ku svému prospěchu.

„Tím, že se Vladimir Putin zahnal do izolace, bude muset vycházet čím dál více Číňanům vstříc, což v dlouhodobém horizontu nevěstí pro Rusko nic dobrého.“

Pokud jde o zapojení Běloruska, Šír dříve připomněl, že Lukašenkův režim se ruské agrese už účastní, i když zatím ne přímo. Poskytuje však ruské armádě logistickou a další podporu. Přímé zapojení Běloruska do bojů by podle něj byl pro Ukrajince problém, ale není jisté, že by se projevilo na strategickém poli. Bělorusové nemají motivaci bojovat proti Ukrajině a v zemi roste odpor proti de facto ruské okupaci země, dodal odborník na postsovětský prostor.

Celý rozhovor ve videu v úvodu článku.