Ve čtvrtém měsíci utekla před válkou. V Brně pomáhá těhotným ženám z Ukrajiny speciálně vytvořená skupina

Poslední ultrazvuk podstoupila Daša Moroz ještě doma na Ukrajině. Radost z miminka ale před dvěma týdny vystřídaly obavy o život. Ve čtvrtém měsíci těhotenství proto utekla před válkou za svou kmotrou do Brna. Manžel zůstal v Oděse. „Žijeme tam kousek od přehrady, kde už Rusové několikrát bombardovali. Zatím ji nezasáhli přímo, ale pokud se to stane, tak nám voda zatopí domov,“ popsala Daša.

Ženy podle ní zajímá nejvíc, jestli pro ně je zdravotní péče dostupná. „Když dostanou po základní registraci vízum, mají zdravotní pojištění zdarma a mohou normálně navštívit nemocnice a ambulantní gynekology. Také je zajímá, kde seženou výbavičku pro miminko a plenky,“ popisuje Klíčová.

Občané Ukrajiny se musí do třiceti dnů po příchodu do Česka registrovat u policie, což je v Brně možné v asistenčním centru na výstavišti. Po vyřízení víz mají platné zdravotní pojištění. „Pokud péče není akutní, je potřeba mít vyřízené formality. V případě, že potřebujete neodkladnou péči dříve, než vízum za účelem strpění pobytu získáte,“ doporučuje FN Brno na webových stránkách prokázat se platným cestovním dokladem s datem vstupu do EU.

Jednadvacetiletá Daša je ve 4.měsíci těhotenství. Do Brna uprchla z ukrajinské Oděsy. Právě ženám jako je ona se teď v moravské metropoli snaží společně pomáhat několik organizací - sdružují tlumočnice, předávají informace, kam na kontroly nebo zajišťují věci pro novorozence. pic.twitter.com/KiLJU5Ryqj — Barbora Blažková (@Blazkova_CT) March 10, 2022

Seznam gynekologů

Do iniciativy se zapojily všechny brněnské porodnice. V posledních dnech už se na ně obrátily první ženy. „Zatím to bylo několik případů, které buď vyžadují hospitalizaci, nebo je řešíme ambulantně, ale čekáme, že budou těhotné ženy přicházet ve větší a větší míře,“ řekl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno Vít Weinberger. „Zatím jsme žádný porod v souvislosti s uprchlíky z Ukrajiny neměli, ale na jeden už se chystáme. Paní má vše vyřízené a má termín,“ uvedla mluvčí FN Brno Veronika Plachá.

Porodnice v Brně pro těhotné ukrajinské ženy chystají seznam gynekologů, kteří budou schopni přijímat je do své evidence. K jednomu z nich plánuje cestu i Daša Moroz. „Ještě jsem na prohlídce nebyla, ale lidé, kteří mi pomáhají, mi řekli, že mě vezmou k doktorovi. Ještě nevím kdy a kam to bude,“ řekla.

Těhotné, ale i ženy s dětmi mohou najít pomoc i v ženském spolku Vesna, který na jednom místě shromažďuje různé potřebné věci. „Lidé sem přicházejí a hledají, co potřebují. Zvlášť jsou tu hračky, všechno pro miminka, kočárky, teplé oblečení,“ popsala dobrovolnice Alena Kekuh.