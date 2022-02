Nechci prvoplánově urážet, ale servítky si neberu, říká o svých kresbách karikaturista Kemel

V Lidových i Hospodářských novinách, v Mladé frontě Dnes a teď v Právu a časopisu Reportér. Tam všude tiskli a tisknou karikatury vytvořené Miroslavem Kemelem. Ta úplně první mu vyšla ještě dva roky před revolucí, v deníku Práce. Pamatuje si ale až tu, kterou mu v létě 1989 otiskl časopis Dikobraz. „Tři roky jsem chodil do Dikobrazu, než mi vzali první kresbu. Je to naivní obrázek, jak dva lidi venčí pejsky. Fenka sebevědomě odchází, druhý je z ní na větvi. A jeho pán mu říká: takový vkus, Baryku, to jsem od tebe nečekal,“ směje se Kemel. Takové vtipy už dávno nedělá. A jak sám říká, ani by ho dlouho nebavily. Raději vymýšlí reakce na aktuální dění. Nejčastěji na politické události. Tou první byla demonstrace z listopadu 1989. „Kreslil jsem policisty, demonstranty. Reagoval jsem na to, co se děje. Byl jsem jeden z mála kreslířů v Dikobrazu, kteří už tenkrát často reagovali na aktuální dění,“ vysvětluje. Dodává, že nebýt revoluce, byl by projektant a kreslení by měl jen jako koníček.

Teď už ho živí přes třicet let. Některá témata mu ale i nyní dávají zabrat. „Ve většině případů musím vtip vysedět. Přijdu na nějaké téma, které se mi zdá nosné. Chystám si podklady, přemýšlím o něm z různých úhlů. K jedné kresbě mám třeba celou stránku poznámek. A pak přijde chvíle, kdy sedím a čekám, jestli něco ze shora ťukne. A když neťukne, tak jdu dál,“ popisuje svůj tvůrčí proces. Nejhůř se kreslí „hezouni“ Nejde jen o vtip, ale také o kresbu. Do ruky tak musel dostat všechny významné politiky, členy vlád i prezidenty. Špatně se mu prý kreslí „hezouni“. Dobře jdou podle něj ty osoby, které jsou něčím výrazné. Teď je to například ministr zdravotnictví Válek. „U něj jsou charakteristické brýle a vlasy, které v podstatě nemá. A pak samozřejmě ta tečka, to je pro karikaturistu úžasný prostředek, jak se s ním vypořádat,“ říká Kemel. Nespokojený je stále s obrázky předsedy Pirátů Bartoše nebo šéfa STAN Víta Rakušana. Dlouho vytvářel podobu také premiéra Petra Fialy (ODS). „Když stanul v čele ODS, měl úplně jinou image. Byl nakrátko ostříhaný, bez fousů. To byla téměř nenakreslitelná tvář a jsem strašně rád, že se proměnil v takového charakteristického člověka a figuru, kterou už dokážu nakreslit,“ vysvětluje. Archivy podobizen, které si vytvářel v devadesátých letech, už dnes nedělá. Stačí mu internet. „Dělal jsem snímky novin nebo jsem fotil z televize. Měl jsem archiv politiků a podle toho jsem kreslil. Fotil jsem i pražské dominanty z jednotlivých úhlů – Hradčany, Úřad vlády, Karlův most. To dnes vůbec nepotřebuji. Po této stránce mi technologický vývoj tak nahrál, že mám všechno v jedné mašince,“ popisuje Kemel. Technologický vývoj mu postupně usnadňoval a zrychloval i samotnou tvorbu. „Ze začátku jsem kreslil na papír. Když jsem to zkazil, musel jsem začít znovu. Nebo jsem to vystřihával, lepil, zabarvoval bílou barvou. A vozil jsem to do Lidových novin tramvají. Pak jsem si s velkou slávou koupil první fax na kancelářský papír. Stál 33 tisíc, to tehdy byly strašné peníze,“ vypráví. Další etapou byl skener, počítač a nejnověji tablet. A dnes je ve fázi, kdy není závislý ani na tramvaji, ani na stolu s pevným počítačem. Tvořit tak může kdekoli. A také to tak dělá.