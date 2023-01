Změna covidové politiky způsobila v Číně chaos, na zrušení opatření tlačili i podnikatelé či politici

„Prudká změna politiky, obrat o 180 stupňů, způsobila chaos. Nabízí se otázka, jak je možné, že vládnoucí komunistická strana, která je tak pyšná na své plánování a na své organizační schopnosti, nebyla schopná se na tento nástup covidu po tak prudkém otevření připravit,“ uvedla Šámalová.

Čínské nemocnice jsou podle ní přeplněné, umírá mnoho především starších lidí a problémy mají pohřební ústavy i krematoria.

„Vývoj je podobný, jako jsme viděli v jiných zemích, jako jsme viděli na Západě, ale s tím rozdílem, že Čína měla tři roky na to, aby se připravila, aby proočkovala obyvatelstvo a vybavila nemocnice. Místo toho ale investovala obrovské částky, miliardy dolarů, do prevence, do plošného testování, do budování záchytných center, kam zavírala zdravé lidi v rámci prevence,“ přiblížila zpravodajka ČT.

Podle Šámalové není pravděpodobné, že by Peking alespoň část opatření obnovil. „Čínské úřady momentálně činí pravý opak, snížily dokonce klasifikaci covidu na méně závažné onemocnění. A propaganda se snaží zpracovávat veřejné mínění tím způsobem, aby se lidé tolik nebáli, že onemocní, a také se snaží vyvolávat dojem, že zrušení opatření nebylo tak náhlé a nebylo vyvolané jen protesty, ale bylo plánované a připravované dlouho dopředu.“