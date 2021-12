Testy v neděli odhalily nejméně nakažených covidem-19 za posledních pět týdnů

V neděli v Česku přibylo 4111 potvrzených případů koronaviru, o třetinu méně než před týdnem. Je to zároveň nejnižší denní nárůst za posledních pět týdnů. Dále klesá i incidenční číslo. Na 100 000 obyvatel připadá v uplynulém týdnu 851 nakažených. V nemocnicích je s covidem 5561 pacientů, z toho 984 v těžkém stavu. V obou případech je to nejméně za prosinec. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Začala registrace k očkování pro děti od pěti let.