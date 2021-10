Ve středu přibylo 5824 případů covidu-19

V tomto nebo příštím týdnu se podle predikce, kterou v úterý představil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek, celá země dostane na incidenci 300 případů nákaz koronavirem týdně na sto tisíc obyvatel.

V pěti regionech Česka už je incidenční číslo vyšší než 300, v Olomouckém kraji má hodnotu 412. Následuje Moravskoslezský kraj s incidencí 381, Jihočeský s 359, Jihomoravský s 337 a Praha, kde na sto tisíc obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 322 nakažených.

Naopak jediným krajem, kde incidence zůstává nižší než sto, je Karlovarský. Za uplynulý týden tam je na sto tisíc obyvatel 84 případů koronaviru.

Dušek čeká do konce roku kolem dvou tisíc hospitalizovaných s covidem-19. To by ale stále bylo výrazně méně než letos v březnu, kdy bylo v nejhorší situaci v nemocnicích s covidem i více než 9500 lidí a přes dva tisíce z nich byly v těžkém stavu.