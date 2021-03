„Pozor na to, aby se z distance nestaly příkopy.“ Velvyslanec Israng zdůraznil důležitost česko-německých vztahů

Ve čtvrtek se konal summit evropských lídrů, kde se řešilo především téma přerozdělování vakcín v Unii. Německo na rozdíl například od Rakouska nebo Česka učinilo maximální objednávku na vakcíny. Právě tyto země a některé další volají po tom, aby se systém přerozdělování změnil a aby všichni dostávali přibližně stejné počty v přepočtu na obyvatele.

Německý velvyslanec Christoph Israng se domnívá, že systém společného objednávání byl velmi dobrý. Je dle něj důležité o něm diskutovat a věří, že se určitě podaří najít společnou cestu. Připomněl, že Německo už jednou v souvislosti s vakcínami solidaritu projevilo, a to když darovalo 15 tisíc dávek do Karlovarského kraje, aby podpořilo nejvíce zasažené místo. V té době se museli vzdát vakcinace svých vlastních obyvatel.

Během debaty na summitu byla řeč také o Sputniku V, o ruské vakcíně, která teprve musí získat povolení od Evropské lékové agentury. Německo řeklo, že si počká na souhlas, ale že potom je připravené Sputnik na svém území vyrábět. Israng nemá obavu z toho, že by výroba vakcíny na německém území hrála geopoliticky do karet Vladimiru Putinovi.

„Spolková vláda říkala od začátku, že v Německu budeme očkovat pouze takové vakcíny, které jsou skutečně schváleny Evropskou lékovou agenturou, a pokud to schválení existuje, tak se musíme všichni snažit, abychom jich co nejvíce dostali na trh. Což znamená, že nevyloučíme výrobu,“ řekl.

Otevřené hranice stále hrozbou

Další důležité téma zejména česko-německých vztahů je otázka uzavřených hranic. Německo původně zdůvodňovalo toto opatření množstvím mutací viru, které by potenciálně mohly přicházet z Česka do Německa, ovšem čtvrteční zpráva z Německa hovoří o tom, že dvě třetiny případů v Německu už jsou potvrzené případy nějaké mutace.

„Veřejně všichni víme, že opatření je skutečně bolestné. Spolková vláda bude opět projednávat tuto situaci, je pravda, že rozdíl mutací mezi Německem a Českou republikou skutečně už není tak velký. Před několika týdny to vypadalo ještě jinak a určitě to bude argument ke zrušení opatření. Na druhé straně máme ještě rozdíl právě v počtu případů na týden. Tady jsou určité obavy, že by to mohlo souviset také s těmi mutacemi,“ připustil velvyslanec.

Vysvětlil, že je několik faktorů, které se musí zanalyzovat, aby se dospělo k rozhodnutí o znovuotevření hranic. Prvním faktorem je podíl jednotlivých variant viru. Roli hraje také otázka počtu případů.