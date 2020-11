Hokejisté poskládali na brněnském výstavišti postele pro personál nemocnice. Lůžka pro pacienty zatím nedorazila

Záložní nemocnice je v pavilonu G2 na výstavišti. Důvodem jejího vzniku je narůstající počet pacientů s covidem-19 v nemocnicích, které kvůli tomu omezily péči a obsazují stále více lůžek těmito pacienty.

V brněnské polní nemocnici se dnes na práci dobrovolníků připravují první lidé. Dnes jich přišlo 25. Za sebou mají základní kurz Českého červeného kříže, zbývá se naučit poslední důležité věci - třeba správně oblékat ochranný oblek. pic.twitter.com/U5WsyqeBJj — Barbora Blažková (@Blazkova_CT) November 3, 2020

Na výstavišti má být přes tři sta lůžek. „Polohovací postele pro pacienty zatím ještě ze státních hmotných rezerv nedorazily. Doufáme, že by to mohlo být ve středu,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. Podle ní má nemocnice v případě komplikací v záloze svých vlastních padesát lůžek, které by do polní nemocnice mohla dát, doufá ale, že to nebude potřeba.

Do záložní nemocnice doputovala klasická lůžka, která budou sloužit pro personál. Skládali je hráči hokejové Komety Brno. „Byl tam kompletní mančaft až na pár výjimek. Postelí je šedesát,“ uvedl mluvčí Komety Michal Chylík.

U montáže nechyběl ani kapitán Komety Martin Zaťovič. „Je to správná myšlenka. My jsme placení Kometou a jsme doma a nemáme co dělat, tak můžeme pomáhat. Udělá se víc práce. Když je to potřeba, je to správná věc,“ řekl Zaťovič.