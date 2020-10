Třetí polní nemocnice by mohla vyrůst na ostravském výstavišti. Personál pro ni ale zatím chybí

„Záložní nemocnice by měla být pouze doléčovacím zařízením pro méně rizikové pacienty. Cílem je ušetřit lůžka v nemocnicích pro akutní covidové pacienty,“ uvedla mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

„Pokud by byla zvládnutá akutní fáze v některé z nemocnic a pacienti by se nacházeli ve stavu, že by mohli svoje lůžko uvolnit pro akutnější případy, tak by mohli být v záložní nemocnici doléčení. Primárně by se tam dali směřovat i diagnostikovaní pacienti, kteří mají minimální symptomy a zvládnou hospitalizaci na výstavišti,“ řekl Ludka.

Moravskoslezský kraj hledá lůžka pro seniory

Moravskoslezský kraj také v současné době hledá lůžka pro seniory, kteří jsou kvůli covidu-19 hospitalizováni, ale jejich zdravotní stav není vážný. V tomto týdnu by mělo být k dispozici 35 lůžek vyčleněných v Bílovecké nemocnici.

„Největší problém je, že máme celou řadu seniorů, kteří jsou v situaci, že nepotřebují nemocniční péči, nicméně jsou odmítáni, aby byli vzati zpět do svých domovů seniorů, případně ke svým blízkým,“ uvedl hejtman Vondrák. Podle něj si kraj vyžádal z nemocnic seznamy takových seniorů.

Kvůli vyčleněným lůžkům pro covidové pacienty by z Bílovce museli být pacienti převezeni například do nemocnice v Orlové na Karvinsku. Kraj chce vyjednat i další volná lůžka například v Sanatoriích Klimkovice, případně v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni.