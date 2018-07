Anna Paquinová: Oscar v jedenácti? Zažila jsem i víc vzrušující věci

„Od té doby, co jsem byla malá, se stalo mnoho věcí, za které jsem vděčná. Třeba narození mých dětí byla pro mě mnohem více vzrušující a důležitější událost,“ není Anna Paquinová příliš ráda za opakující se připomínku oscarového úspěchu. Nechtěla by, aby zastínil její pozdější počiny.

Anna Paquinová se narodila v Kanadě, ale vyrostla na Novém Zélandu. V nevlídné novozélandské pustině se také odehrávala drsná historická romance Piano, v níž Anna dostala v roce 1994 svou první roli - a za ni svého prvního (a zatím jediného) Oscara. Stala se tak druhou nejmladší držitelkou této prestižní sošky. Mladší při přebírání ocenění byla jen o dvacet let dříve Tatum O'Nealová, i ona akademiky zaujala hereckým debutem, a to v dramatu Papírový měsíc. Bylo jí tehdy devět let.

Třeba drama Amistad, které natočila se Stevenem Spielbergem, nebo Osudové setkání se Seanem Connerym či příběh ze zákulisí rockových tour Na pokraji slávy. Mainstreamovější popularitu jí přinesla komiksová série X-Men nebo upíří seriál Pravá krev, v němž hrál a který také částečně režíroval Annin manžel Stephen Moyer.

Sklenka s manželem

„Někteří z vás možná víte, že jsem měl to štěstí a několik let jsem hrál upíra,“ připomněl i divákům ve Varech. „A taky jsem měl tu čest potkat svoji ženu a pracovat s neuvěřitelně talentovou herečkou. Se svojí ženou. Bylo to pro mě skvělé období. A proto jsem se rozhodl, že s ní budu pracovat nepřetržitě,“ vysvětlil, proč svou choť obsadil i do svého celovečerního režijního debutu.

Rodinné drama Sklenka na rozloučenou je zároveň scenáristickou prvotinou dalšího herce - Denisa O'Hareho, vidět ho lidé mohli třeba v dramatech Klub poslední naděje nebo Milk. Vypráví o jedné komplikované familii, jejíž členy svede dohromady smrt nejmladší sestry. Tu hraje Anna Paquinová.