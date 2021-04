Cílem útoku ve Vrběticích mohla být zásilka pro bulharského obchodníka Gebreva

„Putin chce Ukrajincům, Gruzíncům a dalším ukázat, že ve skutečnosti nemají žádné přátele, že jim nikdo nepřijde na pomoc. To je také vzkaz pro Estonce, Lotyše, Litevce a ostatní, že Rusko nakonec dostane, co chce,“ vysvětluje britský bezpečnostní analytik Edward Lucas.

Gebrev uzavřel v posledních dvou dekádách desítky velkých kontraktů v Africe a Asii. 25. dubna 2015, půl roku po prvním výbuchu ve Vrběticích, umístil neznámý muž novičok v sofijské garáži na kliku jeho auta. Gebrev po dvou dnech těžkých zdravotních problémů upadl do kómatu, stejně jako jeho syn a jeden podřízený.

Černá Hora, Moldavsko, Berlín

Jen seznam odhalených ruských operací je dlouhý. V říjnu 2016 zmařila bezpečnost Černé Hory spiknutí s cílem zavraždit premiéra a nahradit vládu proruskými silami. Mezi třinácti odsouzenými byli dva členové tajných služeb Kremlu.

Moldavsko v červnu 2017 vyhostilo pět agentů GRU, kteří pod diplomatickým krytím pořádali nábor žoldáků pro válku na východě Ukrajiny. O rok později tam za špionáž ve prospěch Ruska odsoudili tamního exposlance.

V srpnu 2019 zatkli v Berlíně jednoho z vrahů čečenského válečného veterána Zelimchana Changošviliho. Střelec je podle vyšetřování Vadim Krasikov, veterán ruské speciální jednotky Vympel.

„Vedlejší škody, které tato jednotka napáchala, jsou markantní. A to i když nedosáhla původních cílů. Měli bychom být rozzlobení a dát to Rusům vědět. Toto je čin státního terorismu. Pokud se někdo chová jako teroristický stát, mělo by se s ním tak i zacházet,“ dodává Lucas.

Podle zpravodajských expertů procházely dlouho ruským agentům jejich operace kvůli neschopnosti evropských kontrarozvědek spolupracovat. Měnit se to začalo v posledních třech letech, kdy se začala objevovat rozsáhlá pavučina ruských aktivit.